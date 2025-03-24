Avrupa borsaları pozitif seyrediyor
Avrupa borsalarında pozitif seyir izleniyor. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 artışla 552,64 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 23.113 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 kazançla 8.690,25 puandan işlem görüyor.
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,8 yükselişle 39.329 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1 artışla 13.475,42 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 primle 8.101,60 puanda bulunuyor.
Küresel piyasalarda, ABD yönetiminin tarife politikasına ilişkin belirsizliklerin etkisiyle yön arayışı devam ediyor.
Analistler, ABD'nin korumacı ticaret politikasının küresel ekonomi üzerindeki etkilerine yönelik belirsizliklerin devam ettiğini kaydederek, Donald Trump yönetiminin atacağı adımların piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını söyledi.
Avrupa borsalarında da pozitif bir seyir izlenirken, bugün gözler yoğun veri gündemine çevrildi.
Bölge genelinde bugün açıklanacak İmalat Sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinden alınacak sinyallerin bölgedeki imalat aktivitesi hakkında daha çok bilgi vermesi bekleniyor.
Analistler, Trump politikalarıyla değişebilecek ticaret ve ekonomi stratejilerinin gelecek dönemde imalat sanayi aktivitesi üzerinde etkili olabileceğini kaydederek, ABD'nin tarife söylemlerinin bölgenin odağında olduğunu kaydetti.
Bugün dünya genelinde imalat sanayi PMI verilerinin yanı sıra Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ile İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in konuşması takip edilecek.