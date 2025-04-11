Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 artışla 489,8 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 20.692 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 7.959 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 34.451 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 kazançla 12.403 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,1 primle 7.204 puan seviyelerinde seyrediyor.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi politikalarında değişikliğe gitmesi yatırımcıların karar almasını zorlaştırırken, ABD ile Çin arasındaki gerilimin tırmanacağına yönelik endişeler, risk algısını yüksek seviyede tutuyor.

Avrupa borsalarında ise tarifelerin ertelenmesine yönelik haber akışının gerilimlerin azalacağına dair iyimserliği artırmasıyla bölgede artan risk iştahına paralel pozitif bir seyir öne çıkıyor.

Dün Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Trump'ın Çin dışındaki ticaret ortaklarına yönelik ek tarifeleri 90 gün süreyle askıya aldığını duyurmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Trump'ın, tarifeler konusundaki açıklamalarını dikkate aldıklarını ve müzakerelere bir şans vermek istediklerini vurgulayan von der Leyen, "Üye ülkelerimizin güçlü desteğini gördüğümüz AB karşı önlemlerinin kabulünü tamamlarken bunları 90 gün süreyle askıya alacağız." ifadelerini kullandı.

Müzakerelerin tatmin edici sonuç ortaya çıkarmaması halinde karşı önlemlerin devreye gireceğini bildiren von der Leyen, "Daha fazla karşı önlem için hazırlık çalışmaları devam ediyor. Bütün seçenekler masada." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de şubat ayında sanayi üretimi aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 1,5 arttı. Ülkede ocak ayı dış ticaret açığı ise 20,8 milyar sterlin olarak gerçekleşti.

Almanya'da mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ise aylık bazda 0,3 artarken, yıllık bazda yüzde 2,2 artışla beklentilere paralel gerçekleşti.

Günün geri kalanında ise Euro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması, ABD'de ise mart ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Michigan Üniversitesi nisan ayı tüketici güven endeksi takip edilecek.