Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 artışla 537,90 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,7 yükselişle 23.503 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 8.563,45 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 39.179 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yatay seyrederek 13.483,11 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 primle 7.749,96 puan seviyelerinde seyrediyor.

Küresel piyasalar yatırımcılar bugün başlayacak ve hafta sonu devam edecek ABD-Çin ticaret görüşmelerine odaklandı. Görüşme öncesinde Avrupa borsalarında pozitif bir seyir öne çıkarken, bugün gözler İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in Reykjavik Ekonomi Konferansı'nda yapacağı konuşmaya çevrildi.

Bölgede ABD ile İngiltere arasındaki ticaret anlaşması değerlendirilirken, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin gelişmeler de yatırımcılar tarafından izleniyor.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD ile varılan ticaret anlaşması kapsamında ABD'nin çelik ve alüminyuma yönelik tarifelerinin İngiltere'ye uygulanmayacağını ve otomobillere de gümrük vergisinin yüzde 10'a düşürüleceğini ifade etti.

Öte yandan, BoE politika faizini piyasa beklentilerine paralel şekilde 25 baz puan indirerek yüzde 4,25'e çekti. Para politikası metninde ABD'nin gümrük tarifeleri ve bu tarifelere karşı açıklanan misilleme adımları nedeniyle küresel ticaret politikalarına yönelik belirsizliklerin arttığına işaret edildi.

BoE Başkanı Andrew Bailey, faiz kararı sonrası yaptığı değerlendirmede, enflasyonist baskıların politika faizini düşürmeye imkan sağlayacak şekilde yavaşlamaya devam ettiğini belirterek, düşük ve istikrarlı enflasyonun öncelikleri oluğunu vurguladı.