Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 artışla 545,88 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 8.615,11 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 primle 39.967 puandan işlem görüyor.

İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 kazançla 13.696,44 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 7.854,03 puan seviyelerinde seyrederken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 artışla 23.611,57 puanda bulunuyor.

Avrupa piyasalarında ABD ile Çin arasında yapılan anlaşmanın pozitif etkisi bugün de devam ediyor. Ukrayna-Rusya Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik girişimlerde yatırımcıların odağında olmaya devam ederken, sürece ilişkin haber akışı piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor.

Analistler Avrupa ve ABD tarafının yanı sıra Çin gibi ülkelerin de Ukrayna-Rusya Savaşı'na yönelik barış adımlarını desteklediğini vurgulayarak, Ukrayna'nın hem bölgesel ekonomik istikrar hem de enerji tedarik zinciri açısından önemli bir konumda olduğunu belirtti.

Ukrayna'daki gelişmelere yönelik haber akışı sonrasında Avrupalı savunma sanayi hisselerindeki düşüş dikkati çekti. Alman silah devi Rheinmetall'in hisseleri yüzde 5,9, İtalyan savunma sanayi şirketi Leonardo'nun hisseleri yüzde 4,3, Fransa merkezli savunma sanayi şirketi Thales Group'un hisseleri yüzde 3 ve İngiltere merkezli BAE Systems'in hisseleri yüzde 1,3 değer kaybetti.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de mart ayı işsizlik oranı yıllık bazda yüzde 4,5 olarak gerçekleşti.

Analistler, bugün Almanya ve Avro Bölgesi'nde Zew ekonomik güven endeksi ile ABD'de enflasyonun takip edileceğini aktardı.