Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 554,56 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 24.322 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yatay seyirle 9.160 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,2 primle 42.750 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 artışla 15.247 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 kazançla 7.894 puanda bulunuyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitirilmesine ilişkin uluslararası çabalar yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, Trump, dün Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle görüştü.

Toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Birliği (AB) Komsiyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz de katıldı.

Toplantı sonrası Zelenskiy, Putin ile ikili müzakereye hazır olduğunu ifade etti.

Geçen hafta da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska'da bir araya gelen Trump, Avrupalı liderlerle görüşmesinin çok iyi geçtiğini, Putin ile Zelenskiy'nin bir araya geleceği ve kendisinin de katılacağı üçlü zirve için hazırlıklara başladığını açıkladı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz de Zelenskiy ile Putin'in bir araya geleceği zirvenin iki hafta içinde yapılacağını bildirirken, analistler görüşmelerden alınacak sonucun piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

Savaşın sona ermesi durumunda başta enerji ve hammadde maliyetleri olmak üzere bölge ülkelerindeki imalat maliyetlerinde düşüşler olabileceğini belirten analistler, kamu maliyesi tarafında da bölge ülkelerinin Ukrayna'ya verdikleri mali desteklerin azalmasının bütçe uygulamalarına olumlu yansıyabileceğini vurguladı.

Bugün veri gündeminde Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi ile ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri bulunuyor.