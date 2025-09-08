Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Saat 10.45 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 artışla 550,7 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,7 yükselişle 23.759 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 9.216 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,5 primle 41.793 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 artışla 14.887 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 kazançla 7.697 puan seviyesinde seyrediyor.

Bölge piyasalarında Fed'in beklenenden daha fazla gevşeyebileceği öngörüsünün güçlenmesi risk iştahını artırırken, Fransa Ulusal Meclisi'nde bugün yapılacak güven oylaması bölge piyasalarının odağında yer alıyor.

Fransa'da Başbakan François Bayrou, kamu harcamalarında yaklaşık 43 milyar avroluk tasarruf öngören ve bazı resmi tatillerin kaldırılmasını da içeren 2026 bütçesi öncesinde hükümeti güven oylamasına götüreceğini duyurmuştu.

Avro Bölgesi'nin ikinci büyük ekonomisi olan ülkede, kamuoyunda tepki toplayan bütçe önerisi, Bayrou'nun selefi Michel Barnier'in bütçe krizi nedeniyle görevini kaybetmesiyle benzerlikler taşıyor.

Öte yandan Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik gelişmeler de yakından takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump, bazı Avrupalı liderlerin savaşa çözüm yollarını görüşmek üzere ABD'ye geleceğini, kendisinin de yakında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini açıkladı.

Öte yandan Trump, Ukrayna konusundaki anlaşmazlık nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlarda ikinci aşamaya geçmeye hazır olduğunu söyledi. Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa da Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarla ilgili çalışmalara hız verdiklerini, bu kapsamda ABD'ye heyet göndereceklerini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise ülkesine binlerce yabancı askerin konuşlandırılmasına ilişkin Avrupalı ortaklarıyla görüştüklerini bildirdi.