Avrupa borsaları yükselişe açıldı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 7.804 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 artışla 7.407 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,8 primle 26.832 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 9.108 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 1,1030 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı sözle yönlendirmelere odaklanıldığını söyledi.

Para piyasalarında, Banka'nın, politika faizini yüzde 90 ihtimalle 25 baz puan artıracağı ve "şahin" politikalarını sonlandıracağı fiyatlanıyor.

Politika metninde ve Powell'ın açıklamalarındaki yönlendirmelerin önemine dikkati çeken analistler, gelecek döneme ilişkin ipuçlarının piyasalarda oynaklığı artırmasının beklendiğini kaydetti.

Analistler, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) perşembe günkü para politikası kararları ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamaların da yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade ederek, ECB'nin perşembe günü 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakıldığını ve Banka'nın yıl sonuna kadar toplamda 75 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü bildirdi.

Dün bölgede açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin imalat sanayinde daralmanın devam ettiğine işaret ettiğini anımsatan analistler, ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin de günden güne güçlendiğini vurguladı.

Analistler, bugün Avro Bölgesi’nde martta işsizlik oranı ve Fed'in para politikası kararları ile Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının yanı sıra ABD'de ADP özel sektör istihdam verilerinin takip edileceğini bildirdi.