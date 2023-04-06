Avrupa borsaları yükselişle açıldı
Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 artarak 458,3 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 değer kazanarak 15.554 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 7.703 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 artışla 7.731 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 primle 9.277puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,7 değer kazancıyla 27.053 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde 1,0910 seviyesinde yer alıyor.
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında attığı "şahin" adımların, iş gücü piyasasını yavaşlattığına ilişkin işaretlerle ülke ekonomisi üzerinde etkisini gösterdiğini belirterek, ABD ekonomisinin resesyona girebileceği endişesinin güçlenebileceğini söyledi.
Avrupa'da enflasyon beklentilerinin yavaşlarken, ekonomik aktivitenin de güçlü kalmaya devam ettiğini aktaran analistler, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek ay yapılacak toplantıda 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakıldığını kaydetti.
Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da sanayi üretimi şubatta aylık bazda yüzde 2 artışla beklentileri aştı.