Avrupa borsaları yükselişle açıldı
Avrupa borsaları, cuma günü başlayan tatilin sona ermesiyle haftaya alış ağırlıklı bir seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,64 artarak 461,9 puan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,67 değer kazanarak 15.703 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,62 yükselişle 7.790 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,79 artışla 7.382 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,36 değer kazancıyla 9.345 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi de yüzde 0,91 primle 27.460 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1,0900 seviyelerinden alıcı buluyor.
Analistler, ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verilerinin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini ifade etti.
Para piyasalarında Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek toplantıda yüzde 94 ihtimalle 25 baz puanlık faiz artışına gideceğinin fiyatlandığını aktaran analistler, yarından itibaren yoğunlaşacak makroekonomik veri takviminin ECB'nin mayıs sonrası atacağı adımları da netleştirebileceğini söyledi.
Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, Uluslararası Para Fonu (IMF) Global Ekonomik Görünüm Raporu'nun takip edileceğini belirterek, ECB yetkililerinin açıklamalarının da yatırımcıların odağında olduğunu kaydetti.