Avrupa borsaları yükselişle açıldı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,7 yükselişle 7.370 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,9 artışla 7.312 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,8 primle 9.390 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,8 değer kazancıyla 28.463 puanda bulunuyor.

Dün yüzde 0,18 artışla günü 1,0866 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,1 değer kaybıyla 1,0860'ta dengelendi.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" adımlarının sonuna yaklaşılmış olabileceğine yönelik iyimserliğin artmasıyla başlayan pozitif seyir yeni günde Avrupa pay piyasalarına da taşındı.

Avrupa genelinde açıklanan veriler bölgede resesyon endişesinin güçlenmesine neden oldu.

Ağustos ayına ilişkin bölgede açıklanan imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), büyük çoğunlukla beklentilerin altında kalırken, bölge genelinde hem imalat sanayinin hem de hizmet sektörünün daraldığına işaret etti.

Avrupa'da artan resesyon endişesinin Avrupa Merkez Bankası'nı (ECB) "şahin" adımları atmaktan alıkoyabileceğine yönelik öngörülerin güçlenmesi sonucu Banka'nın gelecek ay 25 baz puan faiz artıracağına ilişkin fiyatlamalar zayıfladı.

Analistler, bugün ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini bildirdi.