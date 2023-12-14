Avrupa borsaları yükselişle açıldı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,8 değer kazancıyla 7.681 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yatay seyirle 30.755 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,2 yükselişle 10.220 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,4 değer kazancıyla 7.637 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 1,0890'da seyrediyor.

Avrupa'da bugün gözler Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararına çevrildi.

Analistler, bugün ECB ve BoE'nin faizleri sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını belirterek, ECB Başkanı Christine Lagarde ve BoE Başkanı Andrew Bailey'nin toplantı sonrası yapacağı açıklamalardan bankaların gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranacağını söyledi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, Fed'in gelecek yıl faiz indirimlerine başlayabileceğinin sinyalini vermesinin ardından pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Kararın ardından Fed Başkanı Jerome Powell, sıkılaştırma döngüsünde politika faizinin muhtemelen zirvede veya zirveye yakın olduğuna inandıklarını belirterek, banka yetkililerinin ise faiz oranlarının daha da artırılmasını uygun bulmamasına rağmen bu olasılığı masadan kaldırmak da istemediğini aktardı.

Analistler, bugün ECB ve BoE'nin faiz kararlarının yanı sıra ABD'de perakende satışlar ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları verilerinin takip edileceğini kaydetti.