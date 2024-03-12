Avrupa borsaları yükselişle açıldı
Avrupa borsaları güne yükselişle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 primle 503,7 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 değer artışıyla 17.807 puan seviyesinde işlem görüyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,8 yükselişle 7.733 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 primle 33.442 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 değer artışıyla 10.363 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 artışla 8.055 puanda bulunuyor.
Avro dolar paritesi 0,1'e yakın primle 1.0938 bandında işlem görüyor.
Küresel piyasalarda gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrilirken, Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da tüketici enflasyonu şubatta aylık yüzde 0,4 yıllık yüzde 2,5 ile beklentilere paralel gerçekleşmesi risk iştahını destekledi.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz indirimlerine yüzde 94 ihtimalle haziranda başlayacağı öngörülürken, İngiltere'de de ekonominin soğumaya devam ettiğine ilişkin sinyaller gelmeye devam ediyor.