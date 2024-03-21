Avrupa borsaları yükselişle açıldı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,2 artışla 7.826 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi 0,6 yükselişle 34.511 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,9 primle 10.846 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 değer artışıyla 8.201 puanda bulunuyor.

Avro dolar paritesi kapanış fiyatının yüzde 0,3 altında 1,0890 seviyesinde işlem görüyor.

Dünyanın önde gelen merkez bankaları faiz kararlarını ve para politikasının geleceğine ilişkin mesajlarını vermeye devam ediyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit bırakması ve yıl sonuna kadar 3 faiz indirimi yapabileceğini ifade etmesinin ardından, bugün gözler Avrupa'da İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

Piyasalarda, Banka'nın politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve BoE Başkanı Andrew Bailey'nin toplantı sonrası yapacağı sözle yönlendirmeler yatırımcıların odağında yer alıyor.

Analistler, İngiltere'nin bölgedeki en inatçı enflasyonla karşı karşıya olduğunu belirterek, bugünkü toplantıdan alınacak sinyallerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olabileceğini ifade etti.

Öte yandan, dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ilk faiz indirimi için haziran ayına işaret ederek, "Faiz indiriminden sonra faizlerin izleyeceği yolu önceden taahhüt edemiyoruz." dedi.

Bölgede açıklanan verilere göre, Almanya'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 41,6'ya inerken, hizmet sektörü PMI ise 49,8'e çıktı.

Öte yandan, bugün İsviçre Merkez Bankası sürpriz şekilde politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 1,75'ten yüzde 1,50'ye düşürdü. Bankadan yapılan açıklamada iş gücü piyasasındaki zayıflamanın gelecek dönemde daha da hızlanabileceği vurgusu yapıldı. Söz konusu kararın ardından dolar/İsviçre frangı paritesi yaklaşık yüzde 0,8 yükselişle 0,8970 ile Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyeyi test etti.

Analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak yoğun makroekonomik veri gündeminin de yatırımcıların odağında olduğunu ifade etti.