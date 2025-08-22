  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Takip Et

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Takip Et

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,4 artışla 561,3 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,13 artarak 9.321,4, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,29 değer kazanarak 24.363,09, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 yükselerek 7.969,69 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,69 artışla 43.310,28 puandan kapandı.

Evro/dolar paritesi, TSİ 19.21 itibarıyla yüzde 0,98 yükselişle 1,172 oldu.​​​​​​​

Avrupa'da yatırımcılar, AB-ABD ticaret anlaşmasının dün paylaşılan detaylarını ve ABD'de faiz oranlarının eylül ayında düşürüleceği beklentisini olumlu karşıladı.

Bugün açıklanan verilere göre, Almanya ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 daraldı.

Finans
New York borsası yükselişte
New York borsası yükselişte
Avrupa borsaları karışık seyrediyor
Avrupa borsaları karışık seyrediyor
Asya borsaları Hindistan hariç pozitif seyrediyor
Asya borsaları Hindistan hariç pozitif seyrediyor
Japonya'da 10 yıllık tahvil getirisi 17 yılın zirvesinde
Japonya'da 10 yıllık tahvil getirisi 17 yılın zirvesinde
Küresel piyasalar Powell'ın açıklamalarına odaklandı
Küresel piyasalar Powell'ın açıklamalarına odaklandı
New York borsası düşüşle kapandı
New York borsası düşüşle kapandı