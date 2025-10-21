  1. Ekonomim
Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,21 artışla 573,3 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,25 artarak 9.426,99, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,29 değer kazanarak 24.330,03, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,64 yükselerek 8.258,86 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,6 artışla 42.648,28 puandan kapandı.

Euro/dolar paritesi, TSİ 19.49 itibarıyla yüzde 0,25 düşüşle 1,16 oldu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başekonomisti Philip Lane, dolar finansmanının kesilmesi durumunda Euro Bölgesi'ndeki bankaların baskı altına girebileceği uyarısında bulundu.

Euro Bölgesi'nde kamu borcunun Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranı, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 88,2 seviyesine yükseldi.

