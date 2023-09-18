Avrupa borsalarında düşüş
Merkez bankası toplantıları öncesinde Avrupa borsaları geriledi.
Avrupa borsaları, geçen hafta keskin yükselmesinin ardından bu haftanın ilk gününde düşüşle açılırken, yatırımcılar Norveç, İsveç, İsviçre, İngiltere ve ABD merkez bankalarının açıklayacakları faiz kararlarını bekliyorlar.
Avrupa'nın STOXX 600 endeksi %0.2 düştü. Sağlık hizmetleri ve faiz beklentilerine duyarlı teknoloji sektörü hisselerindeki düşüşler endeks üzerinde baskı oluşturdu.
Büyük merkez bankaları bu hafta faiz kararlarını açıklayacak. İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faizleri üst üste 15. kez artırması beklenirken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini sabit tutması bekleniyor.
Nordic Semiconductor'ın üçüncü çeyrek için gelir beklentisini düşürmesinin ardından şirketin hisseleri %14 düştü.
Fransa'nın en büyük üçüncü bankası Societe Generale'in yeni CEO'su Slawomir Krupa'nın satışlarda duraklama görülürken 2026'ya kadar kârı artırmak için maliyetleri düşürme sözü vermesinin ardından bankanın hisseleri %5.9 düştü.