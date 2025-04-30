Avrupa borsalarında İspanya hariç pozitif seyir

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 artışla 527,08 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 22.539,30 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 kazançla 8.477,14 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,4 primle 38.024 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,8 düşüşle 13.265,32 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 7.590,32 seviyelerinde seyrediyor.

Küresel piyasalarda ABD Başkanı Trump'ın uyguladığı politikaların ekonomi üzerinde yarattığı olumsuzluklar doğrultusunda karışık bir seyir izleniyor. Avrupa borsalarında İspanya hariç pozitif bir seyir izlenirken, Euro Bölgesi ve Almanya'da bugün açıklanacak ilk çeyrek büyüme verileri yakından takip edilecek.

Bölgede jeopolitik gelişmeler de yatırımcıların odağında bulunurken, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Ukrayna'daki gelişmelere ilişkin oturum düzenlendi. ABD'nin BM'deki Geçici Temsilcisi John Kelly, ülkesinin hem Rusya'ya hem de Ukrayna'ya kalıcı ve uzun süreli bir barış sağlayabileceğine inandığı bir çerçeve önerisi sunduğunu belirtti.

BMGK oturumunun başkanlığını yürüten Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Rus saldırılarının BM Şartı'yla da çeliştiğini kaydederek, saldırıların derhal sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

Makroekonomik veri tarafında ise Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, nisan ayı iş ve tüketici anketi sonuçlarını yayımladı. Buna göre, nisanda ekonomik güven endeksi AB'de aylık bazda 1,4 puan azalarak 94,4 seviyesine geriledi. Euro Bölgesi'nde de endeks aynı dönemde 1,4 puan düşüşle 93,6 seviyesine indi. Piyasa beklentileri, Euro Bölgesi'nde endeksin 94,5 puan olması yönündeydi. Açıklanan verilerin beklentilerin altında gelmesi dikkati çekti.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da nisan ayı perakende satışlar aylık bazda yüzde 0,2 azalırken, yıllık bazda da yüzde 0,5 arttı. Analistler, bugün ABD'de açıklanacak büyüme verisi ve ADP istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.