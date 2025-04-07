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Avrupa borsalarında sert satış dalgası etkili oluyor

Avrupa borsalarında haftanın ilk işlem gününde sert satış baskısı ile negatif bir seyir izleniyor.

Haber Merkezi
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Avrupa borsalarında sert satış dalgası etkili oluyor
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Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 6,4 düşüşle 465 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 7,5 azalışla 19.142 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 4,9 değer kaybıyla 7.658 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 7,3 düşüşle 32.135 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 5,9 azalışla 11.702 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 6,2 değer kaybıyla 6.825 puan seviyelerinde seyrediyor.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı karşılıklılık esaslı tarifelerin ardından oluşan satış baskısı güç kazanarak yeni haftaya taşındı.

Avrupa borsaları da negatif seyrederken, Trump tarifelerine ilişkin bölgeden gelecek olası misilleme açıklamaları yakından takip ediliyor.

Avrupa basınında yer alan haberlere göre, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, önümüzdeki günlerde Trump'ın gümrük vergilerine karşı birleşik bir cephe oluşturmaya çalışarak ABD ithalatına yönelik ilk karşı yaptırımları onaylaması bekleniyor.

Geçen hafta AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, transatlantik ticarette engelleri kaldırmak için ABD ile müzakere etmeye her zaman hazır olduklarını anımsatarak, "Aynı zamanda, karşılık vermeye de hazırız. Çelik üzerindeki tarifelere yanıt olarak ilk karşı önlem paketini zaten tamamlıyoruz. Şimdi, müzakereler başarısız olursa çıkarlarımızı ve işletmelerimizi korumak için daha fazla karşı önlem almaya hazırlanıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Analistler, AB tarafının atacağı adımları küresel ekonomi ve ticaret için belirleyici olabileceğini ifade ederek, artan ticaret savaşları endişelerinin piyasalardaki satış baskısının devam etmesine neden olabileceğini vurguladı.

Öte yandan bölgede açıklanan verilere göre, Almanya'da sanayi üretimi şubatta aylık yüzde 1,3 ile beklentilerin üzerinde azalırken, şubat dış ticaret fazlası 17,7 milyar Euro oldu.

Günün geri kalanında ise ABD tarifelerine yönelik haber akışı, Euro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksi ve perakende satış verileri takip edilecek.

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