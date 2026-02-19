Avrupa doğalgaz fiyatları ABD-İran gerilimiyle yükselişte

Hollanda TTF vadeli kontratı %3,5 artışla 32,60 euro/MWh seviyesine çıktı. Dün kontrat %5’in üzerinde yükselerek son haftaların en güçlü kapanışını yapmıştı.

Piyasalarda en büyük endişe, küresel LNG ticaretinin kritik noktası olan Hürmüz Boğazı’ndan yapılacak sevkiyatların aksaması. Özellikle Katar’ın —dünyanın ikinci büyük LNG ihracatçısı— bölgeden yaptığı sevkiyatların risk altında olabileceği belirtiliyor. ING analistleri, "Bu arz riskleri, AB gaz depolarının doluluk oranının %30’a yaklaşarak daraldığı bir dönemde artıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Buna karşın, Avrupa’da beklenen daha sıcak hava koşulları, Norveç’teki üretim aksaklıklarına rağmen istikrarlı gaz akışları ve Almanya’da yenilenebilir enerji üretimindeki artış fiyat baskısını sınırlayarak yükselişin hızını azaltıyor.