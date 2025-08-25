Avrupa doğalgaz fiyatları hafif düşüşte

Avrupa doğalgaz fiyatları, geçen haftaki %8'lik yükselişin ardından hafif bir düşüşle işlem görürken, piyasa Ukrayna savaşının sona erme yönündeki gelişmeleri ve kısa vadeli arz sinyallerini değerlendiriyor.

Amsterdam'daki işlemlerde referans niteliğindeki TTF Hollanda ön ay vadeli kontratı %1,3 gerileyerek megawatt-saat başına 33,13 Euro seviyesine indi.

Fiyatlar, ABD Başkanı Trump'ın Rusya ve Avrupalı mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerin başlangıçta yarattığı barış iyimserliğinin ardından dar bir bandda istikrar kazanmış durumda. Trump'ın, yaklaşık iki hafta içinde anlaşma sağlanamaması halinde Rusya'ya "ağır yaptırımlar" uygulama tehdidi ve tarafların güvenlik garantileri üzerine yoğunlaşan müzakereleri piyasanın ana gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Avrupa için öncelik, önümüzdeki haftalarda başlayacak ısınma sezonu öncesinde yeterli yakıt tedarikini sağlamak. Rusya'dan önemli ölçüde daha az gaz alınmasına rağmen, küresel arz artışının Asya alıcılarıyla olan rekabeti hafifletmesi bekleniyor. Kısa vadede, ana tedarikçi Norveç'teki bakım çalışmalarının akışları sınırlayabileceği, ancak Troll sahasındaki kısıtlamaların beklenenden daha hafif olacağı bildiriliyor.

Piyasalar, aynı zamanda Ukrayna'nın Rusya'nın Baltık limanı Ust-Luga'yı vurması ve tarafların hafta sonu karşılıklı saldırıları gibi gerilimi artıran hamleler nedeniyle tedirginliğini sürdürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin ülkesinin savaş sonrası güvenlik garantilerine ilişkin "tüm gelişmelerin önümüzdeki günlerde hazır olacağını" açıklaması ise olumlu bir gelişme olarak kaydedildi.