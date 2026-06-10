Avrupa finansında dev adım: UniCredit Commerzbank’taki payını %37,7 seviyesine yükseltti

UniCredit tarafından yapılan resmi açıklamada, yürütülen gönüllü hisse takas teklifi kapsamında Commerzbank hissedarlarının son dönemde %10,9 oranında ek hisseyi sisteme sunduğu bildirildi. Bu katılımla birlikte İtalyan finans devinin doğrudan hisse payı ve toplanan senetlerin toplamı %37,7’ye ulaştı. İşleme konu olabilecek fiziki teslimatlı türev araçlar da dahil edildiğinde toplam rezervasyon oranı %40,9’a kadar tırmanıyor. UniCredit yönetimi, ulaşılan her iki oranın da hamlenin başında stratejik hedef olarak belirlenen %30’luk kritik yasal eşiği başarıyla aştığını duyurdu.

Buna karşın iki banka arasında açıklanan kabul verilerinin doğruluğu konusunda ciddi bir finansal argüman savaşı yaşanıyor. Commerzbank yönetimi, şimdiye kadar sisteme devredilen hisselerin gerçek yatırımcı desteğini yansıtmadığını öne sürüyor. Commerzbank'a göre, söz konusu hisselerin büyük bölümü halihazırda UniCredit’in türev işlemlerinde karşı taraf olarak hizmet veren aracı finans kuruluşlarından toplandı. Yatırımcıları teklife karşı mesafeli durmaya çağıran Commerzbank, hisse takasıyla sunulan zımni değerin mevcut borsa fiyatlarının altında kaldığını ve hisseleri piyasada satmanın çok daha rasyonel olduğunu savunuyor.

Berlin hattında siyasi ve finansal direnç büyüyor

Yaklaşık 40 milyar Euro değerindeki bu devasa hisse takası hamlesi, Avrupa finans tarihinin en büyük ve en çekişmeli devralma girişimlerinden biri olarak kayıtlara geçiyor. Commerzbank Yönetim Kurulu, UniCredit’in sunduğu teklifi bankanın temel finansal değerini ve uzun vadeli büyüme potansiyelini yansıtmayan 'fırsatçı bir kontrol ele geçirme çabası' olarak nitelendirerek sert bir dille eleştirdi. Commerzbank’ta hala %12 civarında stratejik kamu payı bulunduran Alman hükümeti ve federal finans bakanlığı da bu birleşme hamlesini 'düşmanca bir yaklaşım' olarak değerlendirerek sürece karşı direnç göstermeyi sürdürüyor.

UniCredit ise yaptığı karşı açıklamada, Commerzbank yönetiminin teklife karşı durma hakkına saygı duyduklarını ancak sürecin şeffaflığını zedeleyecek asılsız iddialardan kaçınılması gerektiğini belirtti. Tüm türev sözleşmelerin ve hisse hareketlerinin Alman denetim kurumu BaFin’e eksiksiz ve mevzuata uygun şekilde raporlandığını hatırlatan UniCredit, yatırımcıların en doğru kararı vermesi adına şeffaf bilgi akışını sürdüreceklerini vurguladı. Sürecin ilk resmi aşaması tamamlanana kadar UniCredit’in toplanan hisse miktarlarını günlük bazda piyasaya ilan etmesi bekleniyor.