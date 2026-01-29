Avrupa kredi piyasalarında CDS'ler yatay seyrediyor
Avrupa kredi piyasalarında temerrüt riskine karşı sigorta maliyetleri (CDS) yatay seyrediyor.
Piyasalarda, perşembe günü için önemli bir makroekonomik veri akışının bulunmaması ve yatırımcıların ABD Merkez Bankası’nın (Fed) çarşamba günü açıkladığı faiz kararını sindirmesi etkili oldu.
S&P Global Market Intelligence verilerine göre, euro cinsinden yatırım yapılabilir seviye şirket tahvillerine yönelik kredi temerrüt takaslarını izleyen iTraxx Europe Ana Endeksi 51 baz puan seviyesinde değişim göstermedi.