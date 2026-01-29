  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Avrupa kredi piyasalarında CDS'ler yatay seyrediyor
Takip Et

Avrupa kredi piyasalarında CDS'ler yatay seyrediyor

Avrupa kredi piyasalarında temerrüt riskine karşı sigorta maliyetleri (CDS) yatay seyrediyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Avrupa kredi piyasalarında CDS'ler yatay seyrediyor
Takip Et

Piyasalarda, perşembe günü için önemli bir makroekonomik veri akışının bulunmaması ve yatırımcıların ABD Merkez Bankası’nın (Fed) çarşamba günü açıkladığı faiz kararını sindirmesi etkili oldu.

S&P Global Market Intelligence verilerine göre, euro cinsinden yatırım yapılabilir seviye şirket tahvillerine yönelik kredi temerrüt takaslarını izleyen iTraxx Europe Ana Endeksi 51 baz puan seviyesinde değişim göstermedi.

Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttıBankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttıEkonomi

 