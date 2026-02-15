Avrupa Merkez Bankası'ndan Euro için 'güçlü' adım

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Münih Güvenlik Konferansı’nda yaptığı konuşmada, daha oynak bir ortama hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti.

Repo hatları olarak bilinen ve piyasa stresinin arttığı dönemlerde kritik bir fonlama kaynağı olan mekanizma, şimdiye kadar çoğunlukla Doğu Avrupa’daki sınırlı sayıdaki ülkeye açıktı. Yeni düzenlemeyle birlikte 2026’nın üçüncü çeyreğinden itibaren tüm dünya merkez bankalarına açık olacak. Ancak kara para aklama, terörün finansmanı veya uluslararası yaptırımlar gibi itibari gerekçelerle hariç tutulan kurumlar kapsam dışında kalacak.