"Avrupa Merkez Bankası'nın kararı Euro'yu destekleyebilir"

Commerzbank analisti Volkmar Baur’a göre, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz indirimlerini şimdilik gündeme almaması, Euro'nun dolar karşısında değer kazanmasına zemin hazırlayabilir. ECB, perşembe günü faizleri sabit tutarken büyüme ve enflasyon tahminlerini hafifçe yükseltti. Bu karar, yeni bir faiz indirimi ihtimaline dair spekülasyonları zayıflattı.

Baur, Fed'in gelecek yıl birkaç kez faiz indirimi yapmasının beklendiğini, ECB’nin bekle-gör tutumunun ise Euro'ya destek sağlayabileceğini belirtti.

Buna karşın perşembe günü dolar güçlenirken, Euro yüzde 0,1 düşüşle 1,1715 dolar seviyesine geriledi.