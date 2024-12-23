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Avrupa tahvil getirileri yükseliyor

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları tüccarlar tarafından sindirilirken, Euro güçlenen dolar karşısında değer kaybediyor ancak Avrupa tahvil getirileri yükseliyor.

Haber Merkezi
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Avrupa tahvil getirileri yükseliyor
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Financial Times'a verdiği röportajda Lagarde, merkez bankasının enflasyonu sürdürülebilir bir şekilde %2 hedefine ulaştırmaya “çok yaklaştığını” ancak hizmet enflasyonunun yüksek seyretmesi nedeniyle “küçük bir çekincesi” olduğunu söyledi.

MUFG Bank analisti Derek Halpenny bir notunda, Lagarde'ın sözlerinde bir “ihtiyat unsuru” olduğunu söyledi. Halpenny, Euro Bölgesi'nin ABD'nin ticaret tarifelerinden etkilenmesine rağmen, yüksek ücret artışının tüketimi ve hizmet sektörünü destekleyebileceğini vurguladı.

Euro %0,2 düşerek 1,0407 dolara geriledi. 10 yıllık Bund getirisi 3,4 baz puan artışla %2,318'e yükseldi.

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