Avrupa'da doğal gaz fiyatı bugün de yükseliyor

Amsterdam'da Nisan vadeli TTF kontratı yüzde 2,4 artışla megavat saat başına 55,62 Euro'ya ulaşarak 2023'ten bu yana en yüksek seviyelerde seyretti.

Katar’daki dünyanın en büyük LNG tesisinin halakapalı olması ve yeniden devreye alınmasına dair belirsizlikler arz endişelerini artırıyor. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı’ndan geçen tankerler için sigorta ve eskort planının detaylarının netleşmemesi de fiyatların yükselmeye devam etmesine yol açtı.

Kpler'in BW Brussels adlı LNG tankeninin rotasını Avrupa’dan Asya’ya çevirdiğine dair açıklaması da fiyatları etkiledi.

Axpo Holding’den Marco Saalfrank, "Piyasada pozisyon azaltımı ve yoğun hedge talebi görüyoruz. Bu, belirsiz dönemlerin klasik riskten kaçış davranışı" dedi.