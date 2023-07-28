Avrupa'da doğal gaz fiyatları düşüşte 3. gününde

Avrupa Birliği doğal gaz depolarında doluluk oranı 26 Temmuz itibariyle yüzde 84,49, Almanya'nın depolarında doluluk oranı yüzde 86,47, Fransa'nın yüzde 73,60 ve İtalya'nın yüzde 86,58 seviyesinde.

Hollanda TTF'de Ağustos teslimi gaz fiyatı yüzde 7,2 düşüşle 26,55 euro/MWh seviyesine indi. Eylül teslimi gaz fiyatı yüzde 6,8 düşüşle 27,73 eurodan işlem görüyor,.

Maggie Xueting Lin'in de aralarında bulunduğu Citi analistleri bugün yayınladıkları yatırımcı notunda, "Şu an ile kış başlangıcı arasında 2022 öncesi ortalama seviyelere geri dönecek daha anlamlı bir talep artışı olması muhtemel görünmüyor" değerlendirmesini yaptılar ve daha güçlü yenilenebilir üretimin de yakıta olan zayıf talebe katkıda bulunduğunu söylediler.

Wood Mackenzie analistleri de Norveç'in Ağustos ve Eylül aylarındaki bakım çalışmalarındaki beklenmedik gecikmelerin bile fiyatları fazla etkilemeyeceğini savundular.

Wood Mackenzie gaz araştırma analisti Alireza Nahvi, "Genellikle, böylesine stratejik öneme sahip bir varlık üzerindeki çalışmaların uzaması piyasada önemli bir fiyat tepkisine neden olur. Ancak, Kollsnes'teki planlı bakım programının sonunda Avrupa gaz depolama seviyeleri %90'a yaklaşırsa, fiyatlar üzerindeki etkisi minimum olacaktır" dedi.

Norveç'in günde 140 milyon metreküpten (mcm) fazla gaz işleyen Kollsnes gaz işleme tesisi 1-21 Ağustos tarihleri arasında, Troll sahası ise 1-13 Ağustos tarihleri arasında bakımdan geçecek.