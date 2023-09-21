Avrupa'da doğal gaz fiyatları geriledi

Hollanda TTF'de Ekim teslimi doğal gaz fiyatı 35,55 euro seviyesine, Kasım teslimi ise 41,65 euro seviyesine indi.

Şu sıralarda Ekim teslimi doğal gaz yüzde 1,34 düşüşle 36,85 euro/MWh, Kasım teslimi yüzde 2,89 düşüşle 42 euro/MWh seviyesine geriledi.

Chevron Corp. ve sendikalar, Avustralya'daki sıvılaştırılmış doğal gaz ihracat tesislerindeki grevleri Cuma gününe kadar sona erdirmek için düzenleyici kurumların aracılık ettiği bir anlaşmaya yakın.