Avrupa'da doğal gaz fiyatları geriledi
Avrupa doğal gaz fiyatları, Norveç ve Avustralya'daki arz risklerinin hafiflediğine dair işaretlerin etkisiyle geriledi.
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Hollanda TTF'de Ekim teslimi doğal gaz fiyatı 35,55 euro seviyesine, Kasım teslimi ise 41,65 euro seviyesine indi.
Şu sıralarda Ekim teslimi doğal gaz yüzde 1,34 düşüşle 36,85 euro/MWh, Kasım teslimi yüzde 2,89 düşüşle 42 euro/MWh seviyesine geriledi.
Chevron Corp. ve sendikalar, Avustralya'daki sıvılaştırılmış doğal gaz ihracat tesislerindeki grevleri Cuma gününe kadar sona erdirmek için düzenleyici kurumların aracılık ettiği bir anlaşmaya yakın.