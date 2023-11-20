  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Avrupa'da doğal gaz fiyatları yükseldi
Takip Et

Avrupa'da doğal gaz fiyatları yükseldi

Kızıldeniz'de bir gemiye İran destekli Husiler tarafından el konulması İsrail-Hamas çatışmasının yakıt için hayati önem taşıyan su yollarını etkileyebileceği endişelerini yeniden gündeme getirdi ve Avrupa'da doğal gaz fiyatlarını yükseltti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Avrupa'da doğal gaz fiyatları yükseldi
Takip Et

Avrupa kışa dolu depolama alanları ve bol miktarda LNG ithalatı ile giriyor, ancak Orta Doğu'da gerilimin tırmanmasının hassas arz dengeyi tehdit edebileceği belirtildi.

Gaz fiyatları ayrıca soğuk hava tahminleri ve bu hafta yapılacak OPEC+ toplantısı öncesinde artan ham petrol fiyatlarından da destek gördü.

Avrupa'nın doğal gaz ölçütü olan TTF'de Aralık teslimi doğal gaz fiyatı bu sabah 47,45 euro seviyesini gördü. Şu sıralarda ise Cuma gününe göre yüzde 4,67 artışla 47,10 euro seviyesinde.

Commerzbank'tan 2024 petrol fiyatı tahminiCommerzbank'tan 2024 petrol fiyatı tahminiEmtia Haberleri

 