Avrupa'da doğal gaz fiyatlarında yükseliş sürüyor

Avrupa'da doğal gaz fiyatları yükselmeye devam ediyor. Avrupa’da gösterge konumdaki TTF kontratı %2,8 artışla megavat saat başına 40,21 euroya çıktı.

ING analistleri, "ABD doğalgaz piyasasındaki gelişmeler Avrupa için endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Son günlerde ABD’deki LNG tesisleri gaz alımlarını önemli ölçüde azalttı" değerlendirmesinde bulundu.

Bu durum, Avrupa ve Asya’nın bazı bölgelerinde kalıcı soğuk hava nedeniyle artan tüketimle birleşiyor. Piyasa gözlemcilerine göre AB genelindeki stok seviyeleri beş yıllık ortalamanın oldukça altında ve ısınma sezonunun kapasitenin %25’inin altında tamamlanması bekleniyor.

Pazar günü itibariyle AB'nin doğal gaz stoklarınde doluluk oranı yüzde 44,95'e indi. Almanya'da oran yüzde 36,77, Fransa'da yüzde 35,57, İtalya'da yüzde 60,47 ve Hollanda'da yüzde 30,28 seviyesinde.