Avrupa'da gaz fiyatları 23 ayın dibinde

Montel-Foreks'in haberine göre, Hollanda TTF hub’ı Haziran kontratı bugün en son 0,39 EUR düşüşle 29,33 EUR/MWh düzeyinden işlem gördü. İlgili kontrat gün içinde 18 Haziran 2021'den bu yana en düşük aylık vadeli işlem olan 28,78 EUR/MWh ile satış yapmıştı.

İngiltere NBP eşdeğeri gün içinde 23 ayın en düşük işlemi olan 64,11 p/th’lik satış yaptı. Kontratın son işlemi ise 64,80 p/th düzeyinde gerçekleşti.

Piyasa katılımcıları, LNG kargolarının Avrupa'ya yönelmesini destekleyen fiyatlar, yüksek stok seviyeleri ve durgun Asya talebini bugünkü fiyat hareketine neden olarak işaret ediyor.

Güncel hava durumu raporları Kuzeybatı Avrupa'da sıcak bir Haziran ayı yaşanacağını öngörüyor ve sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 3 °C üzerinde seyredebileceğini belirtiyor.

Refinitiv analisti Marina Tsygankova, “Şu anda sahip olduğumuz çok ağır Norveç boru hattı bakımına rağmen, depolama birimleri yaz bitmeden tamamen dolacak gibi görünüyor” ifadelerini aktarıyor.

Avrupa gaz stokları ise en son yüzde 66 dolulukta kaydedilmiş bulunuyor.

Spot piyasada, TTF gün öncesi kontrat en son 0,05 EUR düşüşle 28,25 EUR/MWh, NBP eşdeğeri ise 0,60 p azalışla 64,00 p/th düzeylerinden işlemler yaptı.