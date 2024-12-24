Avrupa'da piyasalar Noel tatiline giriyor

Frankfurt'ta Deutsche Boerse'de Noel nedeniyle bugün ve 25 Aralık, 26 Aralık tarihlerinde işlem yapılmayacak. Bugün takas işlemleri gerçekleştirilecek.

Eurex'de bugün tüm türev işlemleri kapalı olacak. Piyasada 25 ve 26 Aralık tarihlerinde de işlem gerçekleştirilmeyecek.

Londra Borsası yarın ve perşembe günü kapalı olacak. Bugün ise piyasa Türkiye saati ile 15.30'da kapanacak.

Euronext Türevler Piyasası'nda Milano ve Oslo hariç olmak üzere bugün erken kapanış gerçekleşecek. Amsterdam, Brüksel, Lizbon ve Paris'te hisse senedi işlemleri TSİ 16.05'te sona erecek. Dublin ise 15.30'da kapanacak.

Milano ve Oslo piyasaları bugün kapalı olacak.

Euronext bünyesindeki tüm piyasalar 25 ve 26 Aralık tarihlerinde kapalı olacak.

Atina ve Varşova borsaları da bugünden başlayarak 3 gün kapalı olacak.