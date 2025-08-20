  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Avrupalı bankadan dolar/TL ve Euro/TL tahmini
Takip Et

Avrupalı bankadan dolar/TL ve Euro/TL tahmini

Danimarka'da bankacılık sektörünün önde gelen kuruluşlarından Danske Bank, Türk lirası karşısında başta dolar, Euro ve sterlin olmak üzere bazı döviz kurları için 1,3,6 ve 12 aylık öngörülerini paylaştı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Avrupalı bankadan dolar/TL ve Euro/TL tahmini
Takip Et

Danske Bank, Türk Lirası karşısındaki bazı döviz kurları için yeni tahminlerini açıkladı. Bankanın analizlerine göre, dolar/TL paritesi spotta 40.89 seviyesindeyken, bir ayda 41.50'ye, üç ayda 42.70'e, altı ayda 44.60'a ve oniki ayda 48.20'ye yükselmesi öngörülüyor.

Euro/TL için spot 47.8 olarak belirlenirken, bir, üç, altı ve oniki aylık sırasıyla 48.6, 50.8, 54.0 59.0 olarak tahmin edildi.

Sterlin/TL ise spotta 55.32 iken, bir ay sonra 55.81, üç ay sonra 57.74, altı ay sonra 60.4 ve bir yıl sonra 66.61 seviyesine çıkacağı tahmini sunuldu.

Türk Lirası'nın Danimarka Kronu (DKK), İsveç Kronu (SEK) ve Norveç Kronu (NOK) karşısındaki değerinde de benzer bir seyir öngörülüyor. TL/Danimarka Kronu'nun spot 0.16'dan oniki ayda 0.13'e, TL/İsveç Kronu'nun spot 0.23'ten 0.19'a ve TL/Norveç Kronu'nun spot 0.25'ten 0.21'e gerileyeceği tahmin ediliyor.

Altın fiyatları üç haftanın dip seviyesine gerilediAltın fiyatları üç haftanın dip seviyesine gerilediEkonomi

 

Finans
Avrupa borsaları negatif seyrediyor
Avrupa borsaları negatif seyrediyor
Asya borsaları karışık seyrediyor
Asya borsaları karışık seyrediyor
Küresel piyasalar Fed tutanaklarına odaklandı
Küresel piyasalar Fed tutanaklarına odaklandı
Dolar/TL bugün ne kadar? (20 Ağustos 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (20 Ağustos dolar - Euro fiyatları)
Altın fiyatları 3 haftanın dibinde! İşte 20 Ağustos 2025 çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları
Altın fiyatları 3 haftanın dibinde! İşte güncel altın satış fiyatları
Sürpriz enflasyon sterlini nasıl etkiler?
Sürpriz enflasyon sterlini nasıl etkiler?