Avrupalı bankadan dolar/TL ve Euro/TL tahmini

Danske Bank, Türk Lirası karşısındaki bazı döviz kurları için yeni tahminlerini açıkladı. Bankanın analizlerine göre, dolar/TL paritesi spotta 40.89 seviyesindeyken, bir ayda 41.50'ye, üç ayda 42.70'e, altı ayda 44.60'a ve oniki ayda 48.20'ye yükselmesi öngörülüyor.

Euro/TL için spot 47.8 olarak belirlenirken, bir, üç, altı ve oniki aylık sırasıyla 48.6, 50.8, 54.0 59.0 olarak tahmin edildi.

Sterlin/TL ise spotta 55.32 iken, bir ay sonra 55.81, üç ay sonra 57.74, altı ay sonra 60.4 ve bir yıl sonra 66.61 seviyesine çıkacağı tahmini sunuldu.

Türk Lirası'nın Danimarka Kronu (DKK), İsveç Kronu (SEK) ve Norveç Kronu (NOK) karşısındaki değerinde de benzer bir seyir öngörülüyor. TL/Danimarka Kronu'nun spot 0.16'dan oniki ayda 0.13'e, TL/İsveç Kronu'nun spot 0.23'ten 0.19'a ve TL/Norveç Kronu'nun spot 0.25'ten 0.21'e gerileyeceği tahmin ediliyor.