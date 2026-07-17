Avrupalı dev bankadan TL analizi: Dolar, Euro ve sterlinde yeni tahmin
Danimarka merkezli Danske Bank, Türk lirasına ilişkin kur beklentilerini güncelledi. Banka, Dolar/TL'nin 12 ay içinde 55,50'ye yükselmesini öngörürken, euro ve sterlin/TL pariteleri için de yeni tahminlerini paylaştı.
Danimarka'nın en büyük bankası Danske Bank, Türk lirasına ilişkin kur tahminlerini güncelledi. Banka, dolar, euro ve sterlin/TL paritelerinde önümüzdeki 12 aya yönelik beklentilerini yukarı yönlü paylaştı.
Yayımlanan rapora göre, Dolar/TL kurunun 1 ay içinde 47,80'e, 12 ay sonunda ise 55,50 seviyesine yükselmesi bekleniyor.
Banka, Euro/TL için 1 aylık tahminini 55,00, 12 aylık tahminini ise 62,20 olarak açıkladı.
Sterlin/TL tarafında ise 1 aylık beklenti 65,44, 12 aylık tahmin ise 71,45 seviyesinde yer aldı.
Öte yandan, Dolar/TL kuru erken işlemlerde 47,17 seviyesinin üzerine çıkarak tarihi zirvesini yeniledi. Kur, haberin yazıldığı sırada yüzde 0,15 artışla 47,16 seviyesinde işlem görüyor.