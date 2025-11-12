Avrupalı yatırımcılar Çin hisselerine temkinli yaklaşıyor

Daiwa Securities, Avrupa'da 22 yatırımcıyla görüşerek hazırladığı raporda, "Ağırlıklı olarak gelişmekte olan piyasalar veya Asya fonlarından oluşan ve pozisyon açıklayan yatırımcıların yüzde 90'ı Çin konusunda nötr veya ağırlığını artır pozisyonunda bulunuyor. Bu oran, son ABD toplantılarında görülen yüzde 60'ın oldukça üzerinde" denildi.

Avrupalı yatırımcıların çoğu deflasyon endişeleri ve çarpan genişlemesi için sınırlı alan olduğunu gerekçe göstererek temkinli kaldıklarını belirten Daiwa, "Yatırımcılar, risk maruziyetlerini artırmadan önce kazanç büyümesinin yakalanmasını beklemeyi tercih ediyor" ifadelerini kullandı.

2026’nın ilk yarısı için olumlu beklenti

Avrupa portföyleri Tencent, Alibaba, CATL ve AIA gibi büyük şirketlerde yoğunlaşmış durumda olurken, Daiwa, büyük teknoloji şirketlerinin öncülük ettiği herhangi bir toparlanmanın bu yoğunlaşma nedeniyle ivme kaybedebileceğini belirtti.

Daiwa, 2025'in dördüncü çeyreğine kadar oynaklığı yönetmek için içecekler, sağlık ve yüksek temettülü alanlar (finans, ev aletleri ve nakliye dahil) gibi iç talep sektörlerini önermeye devam ettiklerini de vurguladı.

Daiwa, 2026'nın ilk yarısında genel piyasa konusunda yapıcı görüşünü sürdürüyor. Bu görüşü destekleyen faktörler arasında politika desteği, Trump'ın Çin ziyareti öncesinde jeopolitik gerilimlerin hafiflemesi olasılığı ve devam eden yerel likidite yer alıyor.

Daiwa, 2026'da Çin hisse senetlerine uluslararası sermaye girişlerinin yavaşlamasını bekliyor.