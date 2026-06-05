Avrupa'nın en büyüğü Amundi uyardı: Balon yok ama kırılgan

Avrupa’nın en büyük varlık yönetim şirketi Amundi, Asya’da yapay zekâ öncülüğünde yaşanan teknoloji hisseleri rallisinin devam etmesi için hala alan olduğunu, ancak ABD faiz beklentilerindeki değişimlerin bu ralliyi tehdit edebileceğini öngördü.

BloombergHT’nin aktardığına göre, Amundi Gelişmekte Olan Piyasalar Stratejisi Başkanı Alessia Berardi, Güney Kore ve Tayvan’daki teknoloji şirketlerinde görülen rekor yükselişlerin bir balon oluşturduğunu düşünmediklerini söyledi.

Berardi, Samsung Electronics ve SK Hynix gibi şirketler için kar beklentileri çok yüksek olsa da beklenen kazançlar dikkate alındığında mevcut değerlemeler makul görünüyor.

2030’a dek harcamaların 5 trilyon dolarak ulaşması bekleniyor

Yapay zekâ altyapısına yönelik küresel harcamaların 2030 yılına kadar 5 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini belirten Berardi, çip üreticileri ve donanım tedarikçilerinin önemli yükseliş potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.

Bununla birlikte, Asya teknoloji hisselerindeki yükselişin devamı büyük ölçüde ABD’li teknoloji devlerinin yapay zekâ yatırımlarını sürdürmesine bağlı.

Bu yatırımlar da büyük ölçüde Fed’in faiz politikalarına duyarlı. Piyasalarda, enflasyonun yüksek seyretmesi nedeniyle Fed’in bir sonraki adımının faiz artırımı olabileceği beklentileri artarken, tahvil faizlerinin kalıcı şekilde yükselmesi, borçlanma maliyetlerini artırarak yapay zekâ yatırımlarını ve buna bağlı teknoloji harcamalarını olumsuz etkileyebilir.

Gelişmekte olan ekonomiler önemli politika araçlarına sahip

Berardi ayrıca Latin Amerika’da yerel para cinsinden tahvilleri, Doğu Avrupa’da ise Macaristan tahvilleri ve forintini beğendiğini söyledi.

Gelişmekte olan ülkelerin, jeopolitik gerilimler ve yüksek petrol fiyatlarına rağmen güçlü duruş sergilediğini ifade eden Berardi, birçok gelişmekte olan ekonominin gelişmiş ülkelere kıyasla hala önemli politika araçlarına sahip olduğunu da vurguladı.

Berardi, “Gelişmekte olan ve gelişmiş piyasa varlıkları arasında rekabet giderek artıyor. Çin dahil birçok gelişmekte olan piyasanın politika tamponlarına sahip olması nedeniyle, gelişmekte olan/gelişmiş piyasalar yakınlaşma eğilimi devam edebilir” dedi.