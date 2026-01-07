Avrupa’nın fintech devi Revolut, Türk dijital banka FUPS ile görüşüyor

Bloomberg’in haberine göre, İngiltere merkezeli finansal teknoloji şirketi Revolut, Türkiye'de hizmete başlamak üzere 2022’de kurulan Türk dijital bankası FUPS'u satın almak üzere görüşmeler yürütüyor.

Habere göre, kaynaklar, henüz kesin bir karar alınmadığını ve Revolut'un FUPS'ı satın alacağına dair kesinlik bulunmadığını belirttiler. İki banka arasında anlaşma sağlanması durumunda, satış BDDK onayına tabi olacak.

Revolut sözcüsü, şirketin "piyasa söylentileri veya spekülasyonları" hakkında yorum yapmadığını söyledi. FUPS ise yorum talebine yanıt vermedi.

Milyarder Nik Storonsky'nin kurduğu Revolut'un dünya genelinde yaklaşık 70 milyon kullanıcısı bulunuyor. Platform son aylarda İskandinavya'dan Meksika'ya kadar yeni pazarlara yöneliyor. Revolut, Kasım ayında 75 milyar dolarlık değerleme elde ederek Avrupa'nın en değerli girişimlerinden biri konumunu pekiştirmişti.