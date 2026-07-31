Avustralya varlık satışı Hong Kong Borsası’nda HSBC hisselerini tarihi zirveye taşıdı

Avustralya varlık satış haberiyle hareketlenen HSBC, Hong Kong işlemlerinde %2,7 prim yaparak 168,9 Hong Kong doları ile tarihi rekorunu kırdı. HSBC'nin bireysel bankacılıktan aşamalı çıkış stratejisi yatırımcılar tarafından pozitif karşılandı. Pazardaki bu hareketliliğe karşılık, Hang Seng endeksi günü %0,1 gibi sınırlı bir kazançla kapattı.

Avustralya operasyonlarında Blackstone stratejisi

Uluslararası bankacılık devi HSBC, küresel yeniden yapılanma stratejisi kapsamında Avustralya pazarındaki tüketici kredisi ve konut finansmanı operasyonlarından çekilme kararı aldı. Bankadan yapılan resmi bilgilendirmede, milyarlarca dolar büyüklüğündeki kredi portföyünün tamamen Blackstone iştiraklerine devredilmesi konusunda anlaşma sağlandığı bildirdi [theasifam.org]. Bireysel bankacılık ağını daraltarak kaynaklarını Asya genelindeki yüksek getirili ticari ve kurumsal pazarlara odaklamayı amaçlayan bu operasyonel hamle, borsadaki kurumsal yatırımcıların güvenini tazeledi. Şirket yönetiminin sermaye verimliliğini artırmaya yönelik bu radikal adımı, küresel ticaret hatlarındaki daralmalara rağmen borsa genelinde hisse senedinin pozitif ayrışmasını doğrudan tetiklerken, uzun vadeli karlılık rasyolarına dair iyimserliği de eş zamanlı olarak güçlendirdi. Finans kurumunun hantal yapılardan kurtularak operasyonel marjları daha yüksek alanlara fon aktarma kararlılığı, bilanço kalitesini optimize etmekle kalmadı, aynı zamanda uluslararası sermaye piyasalarında hisseye yönelik kurumsal fon girişini de hafta kapanışına doğru ciddi oranda yukarı yönlü besledi.

Finans endeksinde tarihi getiri

Varlık satışı sözleşmesinin imzalanmasıyla birlikte 31 Temmuz 2026 Cuma seansında HSBC kontratlarına yönelik emir yoğunluğu zirve yaptı ve hisse başına değer 168,9 Hong Kong dolarına kadar tırmandı. Finansal piyasalarda son dönemlerin en güçlü gün içi hacimlerinden birine imza atan banka, Hang Seng bünyesindeki bankacılık endeksinin de lokomotifi konumuna yükseldi.

Gösterge endekste yatay kapanış

Bankacılık hisselerindeki bu agresif yükseliş trendine karşılık, Hong Kong Borsası'nın genelinde daha temkinli ve yatay bir fiyatlama mekanizması işlendi. Teknoloji ve gayrimenkul kollarındaki dalgalı seyir sebebiyle kazanımları sınırlandırılan Hang Seng endeksi, seans genelinde %0,1 oranında dar bir artış kaydederek günü noktaladı. Yatırımcıların makroekonomik faiz beklentileri ve bölge ticaretine yönelik gümrük riskleri karşısında sergilediği ihtiyatlı duruş, HSBC'nin bireysel başarısının borsa geneline yayılmasını engelledi.