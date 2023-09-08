Bakan Şimşek'ten Dünya Bankası açıklaması

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, devam etmekte olan 17 milyar dolarlık programa ek olarak, gelecek üç yıl içinde Dünya Bankası Grubu Yönetim Kurulu'na 18 milyar dolarlık yeni operasyonlar sunmayı planladıklarını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de, Dünya Bankası'nın Türkiye'ye sağladığı finansmanı artırma planı hakkında açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından İngilizce açıklama yapan Şimşek, şunları kaydetti:

"Dünya Bankası'nın Türkiye'ye olan ilgisini önemli ölçüde artırma kararı, orta vadeli ekonomik programımızın bir başka onayıdır. Banka, önümüzdeki üç yıl içinde kamuya ve özel sektöre sağladığı finansmanı ikiye katlayarak 35 milyar dolara çıkarmayı planlıyor. Dünya Bankası'nın paha biçilmez ortaklığını ve Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına yönelik güçlü bağlılığını takdir ediyoruz."

"Bu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin daha önce açıkladığı yaklaşık 51 milyar dolarlık 3 yıllık yatırım planına ek." diyen Şimşek, "Böylesine önemli bir dış finansman, şüphesiz programımızın başarılı bir şekilde yürütülmesine katkıda bulunacaktır. Orta vadeli ekonomik programımız (iyi düzenlenmiş para, maliye ve yapısal politikalar yoluyla) makroekonomik ve finansal istikrarı sağlamayı, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümeyi teşvik etmeyi ve deprem sonrası yeniden yapılanmayı başarıyla tamamlamayı amaçlıyor. Program, üretkenliği artırmak için reform ivmesini canlandırmaya odaklı." ifadelerini kullandı.