Bakır 3 haftanın zirvesinde

Şanghay'da bakır fiyatları, Çin'de talebin toparlanması ve ABD'nin Eylül ayında faiz indirimine gideceği umutlarıyla üç haftadan uzun bir sürenin en yüksek seviyesine tırmandı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda Ekim vadeli bakır kontratı, gün ortasında %1,3 artışla 74.520 yuan/ton (10.463,35 dolar) oldu. Kontrat seansın başlarında %1,6'lık bir artışla 74.770 yuan/tona kadar yükseldi ve 2 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Bir analist değerlendirmesinde, bakır tel üreticilerinin fiyatların son dönemde düşmesinin ardından ve alt üretim müşterileri olan şebeke şirketlerinin yıllık üretim hedeflerini karşılamak için üretimi artırmasıyla siparişlerini artırdığını belirtti.

SHFE'de bakır fiyatı 20 Mayıs'ta ulaştığı 89.290 yuan/tonluk rekor seviyenin %17 altında seyrediyor.

Analist, Çin'in en yoğun tüketim sezonunun genellikle Eylül ortasından itibaren başladığını ve fiyatların LME'de 10.000 dolar/ton veya SHFE'de 80.000 yuan/tona dönmesi halinde bu durumun sekteye uğrayabileceğini söyledi.

SHFE'de alüminyum, arz endişeleri ve ABD faiz indirimi beklentileriyle seans başında 16 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviye olan 19.990 yuan/tona ulaştıktan sonra %0,3 artışla 19.875 yuan/tondan işlem gördü.

SHFE'de çinko 24.175 yuan/ton ile 17 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken, kalay %0,4 düşüşle 265.830 yuan/tona geriledi ancak yine de bir önceki seansta ulaştığı bir haftanın en yüksek seviyesine yakın seyretti.

Dünyanın en büyük rafine kalay üreticisi olan Çinli Yunnan Tin, 25 Ağustos'tan itibaren 45 güne kadar sürmesi beklenen eritme ekipmanlarının bakımına başladı.

SHFE'de nikel %1,2 artışla 131.040 yuan/tona ve kurşun %1,3 artışla 17.620 yuan/tona yükseldi.