Bakır 4 ayın en düşük seviyesine geriledi

LME'de 3 ay vadeli bakır, TSİ 1503'te %0,58 düşüşle ton başına 8.006 dolar seviyesindeydi. Enerji ve inşaat sektörlerinde yaygın olarak kullanılan metalin fiyatları daha önce ton başına 7.956,5 dolara gerileyerek 26 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyeye indi.

LME'ye kayıtlı depolarda 168.600 ton bakır stoku Temmuz ortasından bu yana %200'den fazla arttı ve geçen yılın Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

LME depolarına yeni bakır teslimatı beklentileri, üç aylık bakır kontratı üzerindeki nakit iskonto veya kontangonun Pazartesi günü ton başına 75 dolarla 21 yılın en yüksek seviyesine çıkmasına neden oldu.

3 ay vadeli çinko, artan arzı hesaba katması ve stokların yükselmesi nedeniyle beş ayın en yüksek seviyesinden geri geld. Çinko %2,54 düşüşle ton başına 2.535 dolar oldu.

Bugün 3 ay vadeli alüminyum %1,25 gerileyerek 2.282 dolar, kurşun %0,9 düşüşle 2.126 dolar, kalay %2,4 artışla 24.060 dolar ve nikel %0,26 düşüşle ton başına 18.700 dolar oldu.