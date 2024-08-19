Bakır, ABD'de resesyon endişelerinin azalması yükselişte

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır, geçen hafta altı hafta içinde ilk haftalık artışını kaydettikten sonra TSİ 08.19'da %0,9 artışla 9.198 dolar/tona çıktı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda Eylül vadeli bakır kontratı, %0,4 artışla 73.930 yuan/tona (10.349,41 dolar) yükseldi.

Geçtiğimiz hafta, perakende satışlar, enflasyon ve üretici fiyatlarıyla ilgili raporlar, ay başında beklenenden zayıf gelen istihdam verileriyle tetiklenen ABD'deki ekonomik gerileme korkularını yatıştırmaya yardımcı oldu.

Fed'in Temmuz ayı politika toplantısının tutanakları ve Başkan Jerome Powell'ın Jackson Hole'daki konuşması, bu hafta döviz hareketinin ve yatırımcı güveninin ana itici güçleri olacak gibi görünüyor.

Çin'de, bakır kullanıcıları fiyatlar düştükçe ve geleneksel güçlü sonbahar talebinin öncesinde alımlarını artırdı.

Şili'deki BHP'nin Escondida bakır madenindeki ana sendika, Cuma günü yönetimin ücret teklifini kabul etti ve sendika grevini askıya alarak metalin küresel arzı konusundaki endişeleri hafifletti.

LME'de alüminyum %0,6 artışla 2.379,50 dolar/tondan, kalay %0,6 artışla 32.100 dolar/tondan, çinko %0,8 artışla 2.784,50 dolar/tondan, kurşun %0,8 artışla 2.053,50 dolar/tondan ve nikel %0,3 artışla 16.425 dolar/tondan işlem gördü.