Bakır fiyatları dar aralıkta işlem görüyor

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır, TSİ 04.51'de %0,1 artışla 9.121 dolar/tona yükselirken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda Eylül vadeli bakır, %0,4 artışla 74.380 yuan/tona (10.255,77 dolar) çıktı.

Geçtiğimiz hafta, her iki kontrat da, ikinci çeyrekte beklenenden yavaş ekonomik büyümenin ardından Çin talebi beklentileri ve önemli bir siyasi toplantıdan gelen teşvik eksikliğiyle ilgili endişeler nedeniyle üç buçuk aydan uzun süredir en düşük seviyelerine indi.

Geçtiğimiz haftaki Haziran ayı enflasyon raporunun ardından piyasalar, Fed'in Çarşamba günü yapacağı politika toplantısında Eylül ayı faiz indirimi için temel atacağını beklentisine girdi.

Bu hafta ayrıca Temmuz ayı ABD istihdam raporu, ABD ve küresel üretime ilişkin yakından takip edilen anketler ve Euro Bölgesi GSYH ve enflasyon verileri de bekleniyor.

LME'de kurşun %0,7 artarak 2.082 dolar/tondan, çinko %0,1 yükselerek 2.670,50 dolar/tondan, kalay %0,5 düşerek 29.425 dolar/tondan, nikel %0,2 artarak 15.830 dolar/tondan ve alüminyum %0,3 düşerek 2.283 dolar/tondan işlem gördü.