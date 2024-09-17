Bakır fiyatlarında 'dolar' etkisi

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır, TSİ 07.06'da yüzde 0,1 artışla 9.395 dolar/tona yükselirken, nikel yüzde 0,2 artışla 16.310 dolar/ton oldu. LME'de alüminyum yüzde 0,1 düşüşle 2.525 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,2 düşüşle 2.035 dolar/tondan ve kalay yüzde 0,3 düşüşle 31.850 dolar/tondan, çinko yatay seyrederek 2.945 dolar/tondan işlem gördü.

Analistler, agresif faiz indirimi umutlarının getirdiği zayıf doların emtiaları desteklediğini, bakırın da yavaşlayan stok girişleri ve sıkı maden arzından faydalandığını belirtti.

Dolar bugün, piyasaların büyük bir faiz indirimiyle başlayabileceğini düşündüğü ABD gevşeme döngüsünün başlamasından bir gün önce, son bir yılın en düşük seviyesine yakın işlem gördü.

SHFE depolarında bakır stokları Cuma günü 185.520 tona gerileyerek 23 Şubat'tan bu yana en düşük seviyeye indi.

Analistler, stoklardaki düşüşün, LME bakır fiyatının 11.000 dolar/tonun üzerinde rekor bir seviyeye yükselmesinin ardından ve Çin'deki hurda arzında artan sıkışıklığın ortasında bastırılmış talepte devam eden bir toparlanmaya işaret ettiğini söyledi.

Çin'e bakır ithalatı primi, Mayıs ayındaki ton başına 20 dolarlık indirime kıyasla Cuma günü ton başına 63 dolar seviyesindeydi.