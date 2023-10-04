Bakır piyasası 27 bin ton açık verebilir

Uluslararası Bakır Çalışmaları Grubu (ICSG), bakır piyasasının bu yıl 27 bin ton açık vermesinin beklendiğini açıkladı. Grup, 2024 yılında ise 467 bin ton arz fazlasının oluşmasının öngörüldüğünü belirtti.

ICSG'ye göre 2023'te rafine bakır üretimi yüzde 3,8, 2024'te yüzde 4,6 artması bekleniyor.

Beklentilere göre dünya görünür rafine bakır tüketimi 2023'te yüzde 2, 2024'te yüzde 2,7 artacak.

ICSG'ye göre dünyada 2023'te rafine üretim 26,35 milyon ton, 2024'te 27,78 milyon ton olacak. Tüketim isse 2023'te 26,36 milyon ton, 2024'te 27,07 milyon ton gerçekleşecek.