Bank of America: Küresel hisse piyasalarında aşırı alım sinyali güçlendi

Michael Hartnett liderliğindeki ekibin notuna göre, 28 Ocak ile biten haftada MSCI hisse senedi endekslerinin %89’u hem 50 günlük hem de 200 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde işlem gördü. Bu oran, BofA’nın satış sinyali olarak gördüğü %88 eşiğinin üzerine çıktı.

Aşırı pozisyonlanma, aynı dönemde yatırımcıların hisse senedi fonlarından 15,4 milyar dolar çıkış yapmasıyla örtüştü. Bu durum, piyasalar yükselirken temkinli duruşun arttığına işaret etti. MSCI Dünya Endeksi 27 Ocak’ta tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, eylül ayından bu yana en güçlü aylık performansına yöneldi.

Buna karşın BofA’nın boğa-ayı göstergesi, küresel endekslerdeki güçlü yayılım ve kredi piyasasındaki sağlam görünüm sayesinde yatırımcı iyimserliğinin hâlen “aşırı” seviyede olduğunu gösteriyor. Fon akımlarına bakıldığında, ABD hisse senedi fonlarına haftalık bazda 9,2 milyar dolar giriş olurken, Avrupa fonları yedi haftanın ardından ilk kez 400 milyon dolarlık çıkış kaydetti.