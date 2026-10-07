Bank of America: Onlarca yıl sonra tahviller ilk kez cazip

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Bank of America ABD Hisse Senedi ve Kantitatif Strateji Başkanı Savita Subramanian, tahvillerin onlarca yıl sonra ilk kez hisse senetlerine gerçek bir rakip haline geldiğini söyledi. Subramanian, yatırımcı iyimserliğinin yüksek seviyelerde olmasının hisse senetlerini yukarı yönlü potansiyelden ziyade hayal kırıklıklarına karşı daha kırılgan hale getirdiğini belirtti.

Subramanian, Bloomberg News'e yaptığı açıklamada, 10 yıllık ABD Hazine tahvilinde getirinin yüzde 5'in üzerine çıktığına işaret etti. Bank of America'nın değerleme modelinin S&P 500 Endeksi'nin gelecek 10 yıldaki getirisinin yüzde 5'e ulaşamayabileceğini gösterdiğini belirten Subramanian, "Onlarca yıl sonra ilk kez tahviller gerçekten cazip görünüyor" dedi.

ABD'li politika yapıcıların uzun vadeli faizlerin aşırı yükselmesini engellemeye odaklandığını belirten Subramanian, hem Fed'in hem de ABD Hazine Bakanı'nın getiri eğrisinin uzun vadeli bölümünü yakından takip ettiğini ifade etti. Subramanian, demografik eğilimlerin faizlerdeki üst sınırın 1970'ler ve 1980'lere kıyasla daha düşük olabileceğine işaret ettiğini, yapay zekanın ise zamanla dezenflasyonist baskı yaratabileceğini kaydetti.