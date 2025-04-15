Bank of Amerika'nın kârı yüzde 18 arttı

Bank of America Corp'un, hissedarlara dağıtılabilir hisse başına kazanç bir önceki yıla göre yüzde 18 artarak hisse başına 0,90 dolar olurken, gelir yıllık bazda yüzde 6 artarak 27,4 milyar dolara ulaştı ve her iki rakam da beklentileri aştı.

Analistler hisse başına 82 cent kar ve 26,99 milyar dolar gelir bekliyorlardı.

Başkan ve CEO Brian Moynihan, "Geçen yıl 0,76 dolar olan hisse başına kazancımızı 0,90 dolara çıkararak iyi bir ilk çeyrek geçirdik. Bu, net faiz geliri ve ücret gelirindeki büyümeyi yansıtırken, satış ve ticaret yıllık bazda 12. çeyrek üst üste gelir artışı sağladı. Ticari müşterilerimiz iyi performans gösteriyor; tüketiciler ise direnç göstererek harcama yapmaya ve sağlıklı kredi kalitesini korumaya devam ediyor" dedi.