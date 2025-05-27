Banka dışı finans sektörünün işlem hacmi yüzde 73 arttı

Finansal Kurumlar Birliği’nin temsil ettiği sektörlere yönelik değerlendirmelerde bulunan Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı; “Birliğimiz, temsil ettiği sektörlerin taşıdığı güçlü potansiyeli ekonomimize katkıya dönüştürme hedefiyle çalışmalarını kesintisiz sürdürmektedir. Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman, Varlık Yönetim ve Tasarruf Finansman şirketlerimiz, yılın ilk üç ayında sergiledikleri istikrarlı performansla ülke ekonomisine destek olmaya devam etmiştir.

Finansal sistemin sağlıklı bir yapıda işlemesi ve derinleşmesi için, çatımız altındaki 125 şirketin finansmana erişimi kolaylaştırma yönündeki çabalarının, kamu otoritesi tarafından hayata geçirilecek düzenlemelerle daha da güçleneceğine inanıyoruz. Bu yönde atılacak adımların, sektörlerimizin finansal ekosistem içindeki yerini daha ileri taşıyacağına ve gelişmiş ekonomilerdeki örneklere yakınsayacağına olan inancımız tamdır” diye konuştu.

Bankacılık dışı finans sektörünün özkaynakları yüzde 69 arttı

Emre Ballı, FKB’nin temsil ettiği sektörlerin 2025 yılının ilk çeyrek finansal performanslarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“FKB bünyesindeki sektörlerin mali verilerinde geçen yılın aynı dönemine göre artışlar görüldüğünü belirtmek isterim. Bankacılık dışı finans sektörü şirketlerinin; işlem hacminin yüzde 73, aktif büyüklüğünün yüzde 50, özkaynaklarının ise yüzde 69 büyüdüğünü görmekteyiz. Özellikle Tasarruf Finansman sektörümüz Mart 2025 tarihi ile geçen yılın aynı dönemi kıyaslandığında özkaynaklarında, işlem hacminde ve aktif büyüklüğünde kayda değer artışlar yaşadı.

Sektörün özkaynakları yüzde 174 yükseliş ile 37,5 milyar TL’ye, işlem hacmi yüzde 276 büyüme ile 176 milyar TL’ye, aktif büyüklüğü ise yüzde 260 artış ile 127 milyar TL’ye yükseldi. Faktoring sektörümüzün de özkaynaklarındaki yüzde 67’lik artış göze çarptı. Sektörün özkaynakları bu yükselişle Mart 2025’te 67 milyar TL’ye ulaştı. İşlem hacmi ise yine aynı dönem ile kıyaslandığında yüzde 49 oranındaki artışla, 378,2 milyar TL’yi buldu.

Finansman sektörümüz de geçen yılın aynı dönemine göre özkaynaklarında yüzde 60’lık bir artış kaydetti. Sektör bu yükselişle özkaynaklarını, 31,5 milyar TL’ye çıkardı. Sektörün aktif büyüklüğü ise yüzde 44 oranında artarak 227,4 milyar TL’ye ulaştı. Finansal Kiralama sektörümüz de yine diğer sektörlerimiz gibi özkaynaklarındaki artış ile dikkat çekti. Sektörün özkaynakları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 oranında artarak yaklaşık 66,7 milyar TL olurken, işlem hacmi de yüzde 49 yükselerek 53,2 milyar TL’ye ulaştı. Diğer yandan; Varlık Yönetim şirketlerimizin aktif büyüklüğü yüzde 86 yükseliş ile 37,3 milyar TL’yi aştı. Sektörün özkaynakları ise yüzde 60 artarak, 17 milyar TL olarak kaydedildi.”