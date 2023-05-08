Banka hisseleri hızlı yükseldi

İSTANBUL / EKONOMİ

Son üç hafta aralıksız değer kaybını sürdüren Borsa İstanbul, seçim haftasına yükselişle başladı. Borsa günün genelinde pozitif tarafta hareket ederken, öğleden sonra primli seyir hız kazandı. BIST 100 endeksi, 4577 puan ile 4374 puan arasında hareket etti ve gün sonunda yüzde 3,66 oranında yükselişle 4561 puandan işlem gördü.

BIST 100 endeksi teknik açıdan 4360 ve 4300 seviyeleri destek, 4500 puan direnç konumunda bulunuyor.

Geçen haftanın son işlem gününde düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 1,86 değer kaybederek günü 4400 puandan kapattı.

Bankalarda alımlar öne çıktı

Bankacılık endeksinde yükseliş gün içinde yüzde 9'u aşarken, kapanışta yüzde 8,37 oranında artışla 4324 puandan işlem gördü. En çok yükselen banka hisseleri, İş Bankası yüzde 9,95; TSKB yüzde 9,92; Garanti Bankası yüzde 9,18; Akbank yüzde 8,20 olarak öne çıktı.

Seçime kadar hareketleri dayanaklandırmak zor

Enver Erkan – Dinamik Menkul Başekonomisti

Seçime kadar borsadaki hareketleri temel anlamda dayanaklandırmak zor. En önemli belirsizliklerin başında kurun geleceği nokta ve TCMB tarafından nasıl bir para politikası izleneceği geliyor. Borsamızdaki yabancı yatırımcıların finansal davranışlarını incelediğimizde, eğer seçimden sonra bir eğilim göstereceklerse, ilk etapta bankacılık ve endeks ağırlığı yüksek hisselere bakacaklardır. Seçim öncesi - seçim sonrası durum ayrışımı, mevcut politikaların devam edip etmeyeceği, KKM sisteminin geleceği gibi birçok bilinmeyenin durumu etkili olacak.

Bankacılık tarafı endekse katkı vermeye devam edebilir

Sinan Alican - İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı

Borsa İstanbul’da bankacılık endeksi öncülüğünde tepki hareketini izliyoruz. Özellikle geçtiğimiz hafta BDDK tarafından açıklanan bankacılık sektörünün 2023 yılı ilk üç aylık karı, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 70 artarak 107,2 milyar TL, mart ayında ise 41,68 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Yine bankalar özelinde tek tek baktığımızda açıklanan finansallarda enflasyonun oldukça üzerinde yıllık kar rakamlarını görmekteyiz. Özellikle gelen karlılıkla birlikte çarpansal olarak ciddi bir iskonto oluştuğunu izliyoruz. Geçtiğimiz yıla kıyasla mevduat – kredi makası arasındaki fark azalsa da önümüzdeki dönemde oluşabilecek normalleşme ile bankacılık tarafı endekse katkı vermeye devam edebilir.

Teknik olarak baktığımızda psikolojik bir seviye olarak gördüğümüz 4000 seviyesinden bulduğu destekle 22 günlük ortalaması olan 4346 seviyesine kadar yükselen bankacılık endeksi, bu seviyenin üzerinde tutunabilirse ilk direnç seviyesi olarak gördüğümüz 4500 seviyesine doğru yükseliş denemeleri izlenebilir.

ABD'de resesyon endişeleri azaldı

Analistler, ABD ekonomisine ilişkin gelişmelerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü ifade ederek, ülkede cuma günü açıklanan iş gücü piyasası verilerinin resesyon endişelerini azaltmasıyla küresel pay piyasalarının pozitif seyrettiğini söyledi.